Felipe ziet oude bekenden bij inauguratie nieuwe president Chili

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag de inauguratie van de nieuwe president van Chili bijgewoond. In de havenstad Valparaiso werd Gabriel Boric officieel gehuldigd als de president van het Zuid-Amerikaanse land.

Voor de Spaanse koning betekende het onder meer een weerzien met presidenten Pedro Castillo van Peru en Guillermo Lasso, de president van Ecuador. Felipe was vorig jaar ook aanwezig bij hun inhuldigingen als president.

De 36-jarige Boric is de jongste president in de geschiedenis van Chili. De linkse kandidaat wist afgelopen december de presidentsverkiezingen te winnen. Hij behaalde toen meer stemmen dan zijn voornaamste tegenstander, de extreemrechtse José Antonio Kast.

Felipe was donderdagochtend (lokale tijd) al in Chili aangekomen. De afgelopen dagen had hij onder meer een persoonlijke ontmoeting met Boric en ook sprak hij met uittredend president Sebastián Piñera.

De Spaanse koning vertegenwoordigt Spanje al sinds 1996 bij de inauguraties van nieuwe presidenten in landen van het Amerikaanse continent waar Portugees of Spaans de voertaal is. Het is de achtste keer dat Felipe aanwezig is bij een inwijding sinds hij koning is. De laatste keer was in januari dit jaar, toen Xiomara Castro werd ingewijd als president van Honduras.