Gepensioneerde koning Juan Carlos aangekomen in Spanje

Koning-emeritus Juan Carlos is donderdagavond aangekomen in Spanje. Dat meldt persbureau AFP. De 84-jarige gepensioneerde koning blijft tot en met maandag in zijn geboorteland. Het is de eerste keer dat Juan Carlos weer in Spanje is sinds hij het land in 2020 halsoverkop verliet, nadat hij in opspraak was geraakt over financiële transacties met onder meer Saudi-Arabië.

Het vliegtuig landde volgens het persbureau kort na 19.00 uur op het kleine vliegveld van Vigo, in het noordwesten van Spanje. Hij werd daar opgewacht door zijn dochter Infanta Elena.

Juan Carlos woont tegenwoordig in de Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens zijn korte bezoek aan Spanje doet hij onder meer mee aan een zeilrace. Dat vertelde zijn zeilmaatje en oude vriend Pedro Campos tegen de Spaanse televisiezender TVE. De koning-emeritus verblijft in een huis van Campos.