Gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos terug in paleis

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos is terug in Madrid na een afwezigheid van 21 maanden. De 84-jarige koning-emeritus zei dat hij is teruggekomen om “alles te normaliseren” en hoopt naasten te omhelzen. Hij wil Spanje vaker bezoeken, nadat hij in de zomer van 2020 plotseling was verdwenen na in opspraak te zijn geraakt over financiële transacties. Het duurde enige tijd voor bekend werd dat hij naar Abu Dhabi was uitgeweken.

Juan Carlos luncht als gast in het koninklijk paleis van Zarzuela ten noordwesten van Madrid met onder anderen zijn vrouw Sofia, dochters en zoon, koning Felipe. Hij heeft er decennia lang als vorst gewoond en gewerkt. Later op de dag keert hij naar de Verenigde Arabische Emiraten terug.

Donderdagavond kwam Juan Carlos aan in het noordwestelijke Galicië, waar hij drie dagen in een badplaats verbleef. Hij is van plan al over circa drie weken weer een bezoek aan Spanje te brengen en hoopt dat het dan minder aandacht trekt onder politici en media. Het huidige vierdaagse bezoek zou volgens Spaanse media met moeite en via lange onderhandelingen zijn geregeld. Het zorgde ook voor spanningen tussen de gewezen koning en zijn zoon Felipe en tussen regering en koninklijk huis. Zondag betoogden naar schatting driehonderd mensen in Madrid tegen het bezoek van Juan Carlos en ze riepen dat moet worden vervolgd.

Juan Carlos regeerde Spanje van 1975 tot 2014. Hij trok zich om gezondheidsredenen als staatshoofd terug, maar behield officieel in Spanje wel zijn titel koning. Hij vertrok in de zomer van 2020 onaangekondigd naar het buitenland. Hij bleek gast te zijn van zijn vriend Mohammed bin Zayed al-Nahyan, de machthebber in Abu Dhabi en leider van de Verenigde Arabische Emiraten.