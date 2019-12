Koning Felipe heeft dinsdag groothertog Henri van Luxemburg in het Zarzuelapaleis ontvangen voor de lunch. Henri is in Spanje om de VN-klimaatconferentie bij te wonen.

Koning en groothertog ontmoetten elkaar maandagavond ook al toen het Spaanse koningspaar in het koninklijk paleis van Madrid een receptie aanboden aan de staatshoofden, regerings- en delegatieleiders die deelnemen aan de klimaattop. Koning Felipe en koningin Letizia onderhielden zich tijdens de ontvangst ook met prins Albert II van Monaco.

De Spaanse koning was niet bij de openingsbijeenkomst van de conferentie. Daar was de Spaanse premier Pedro Sánchez de gastheer. Verschillende Spaanse media stelden kritische vragen bij de afwezigheid van de koning, maar het paleis wees erop dat koningin Margrethe van Denemarken bij een eerdere klimaattop ook alleen maar een receptie gaf en niet aan de beraadslagingen deelnam.

Felipe heeft echter wel zijn agenda volgeboekt met audiënties met de in Madrid aanwezig staatshoofden, zoals de deze maand terugtredende Argentijnse president Mauricio Macri en de Oostenrijkse president Alexander Van Der Bellen. Ook VN-secretaris-generaal António Guterres en Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zijn in het Zarzuelapaleis ontvangen.