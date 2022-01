Iñaki Urdangarin: alles is gezegd over scheiding

Iñaki Urdangarin wil verder geen commentaar geven op zijn scheiding van de Spaanse prinses Cristina. “Alles is gezegd”, zei hij maandag bij het verlaten van het advocatenkantoor waar hij werkt. Urdangarin werd daarbij bestormd door talloze wachtende journalisten.

Eerder maandag maakten Cristina, de zus van koning Felipe, en Urdangarin bekend dat ze “in onderling overleg” hebben besloten een punt achter hun huwelijk te zetten. Het nieuws kwam ruim een week nadat een Spaans magazine foto’s publiceerde waarop Urdangarin hand in hand liep met een onbekende vrouw.

De 56-jarige Cristina en Urdangarin (54) trouwden op 4 oktober 1997 in Barcelona. De twee hebben vier kinderen, van wie de jongste 16 jaar is. In een verklaring riepen ze de media op om hun privacy te respecteren en stelden ze dat ze allebei toegewijd blijven aan hun kinderen.