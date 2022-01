Juan Carlos beleeft opnieuw eenzame verjaardag

Koning-emeritus Juan Carlos viert voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn verjaardag in ballingschap op de Verenigde Arabische Emiraten. De vader van de Spaanse koning Felipe is 84 jaar geworden en zal het in tegenstelling tot vorig jaar zonder familiebezoek moeten doen.

In 2021 kwamen Juan Carlos’ dochters Elena en Cristina nog langs om hun vader te feliciteren, maar zij zijn dit jaar niet naar Abu Dhabi afgereisd, melden Spaanse media. Over de verjaardag van de gepensioneerde vorst is verder weinig bekend.

Juan Carlos woont al sinds augustus 2020 in Abu Dhabi. Hij ‘ontvluchtte’ het land om zijn zoon wat lucht te geven nadat Juan Carlos in opspraak was gekomen vanwege vermeende omkoping en corruptie. Eind december trad hij voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar toen hij een tenniswedstrijd tussen Rafael Nadal en Andy Murray bijwoonde in Abu Dhabi. De afgelopen weken deden geruchten de ronde over een mogelijke terugkeer naar Spanje, maar dat is niet gebeurd.

De koning staat er overigens wel beter voor dan vorig jaar. In december werd bekend dat de Zwitserse aanklagers het onderzoek naar een mogelijke smeergeldaffaire rond Juan Carlos hebben gesloten. Het Spaanse hooggerechtshof heeft nog wel een onderzoek lopen naar de geldstromen rond de koning-emeritus.