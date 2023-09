Juan Carlos gaat voor derde wereldtitel op WK zeilen

De Spaanse emeritus koning Juan Carlos komt komende week weer in actie op het wereldkampioenschap zeilen voor 6-meterboten. De boot Bribon van de 85-jarige Juan Carlos staat op de deelnemerslijst voor de zeilwedstrijden bij Wight, voor de zuidkust van Engeland.

De vader van de huidige koning Felipe hoopt zijn derde wereldtitel te veroveren. In 2017 werd Juan Carlos voor het eerst wereldkampioen in het Canadese Vancouver, in 2019 won hij in Hanko in Finland.

De zeilwedstrijden beginnen op maandag en duren nog tot en met vrijdag.