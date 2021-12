Juan Carlos laat zich weer in openbaar zien

Koning-emeritus Juan Carlos van Spanje is voor het eerst in lange tijd weer in de openbaarheid getreden. De vader van koning Felipe zat vrijdag op de tribune bij een demonstratietennistoernooi in Abu Dhabi waar tennisser Rafael Nadal zijn rentree maakte.

Juan Carlos zag hoe zijn landgenoot bij zijn comeback op de baan verloor van de Brit Andy Murray. Nadal stond vier maanden aan de kant met een slepende voetblessure en speelde zijn laatste partij in augustus in het ATP-toernooi van Washington.

Koning Juan Carlos woont al zo’n anderhalf jaar in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verliet Spanje om zijn zoon wat lucht te geven. De 83-jarige gepensioneerde vorst kwam destijds bijna dagelijks negatief in het nieuws wegens vermeende omkoping en corruptie.

Afgelopen week werd bekend dat de Zwitserse aanklagers het onderzoek naar een mogelijke smeergeldaffaire rond Juan Carlos hebben gesloten. Het lukte niet een verband aan te tonen tussen een betaling van 100 miljoen dollar en het toekennen van een contract om een hogesnelheidslijn aan te leggen in Saudi-Arabië. Naar verluidt heeft de koning nu zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Spanje.