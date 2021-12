Juan Carlos negatief getest op coronavirus

Koning-emeritus Juan Carlos van Spanje heeft geen corona. Dat melden Spaanse media. De 83-jarige vader van koning Felipe onderging eerder op de dag voor de zekerheid een PCR-test omdat hij in de buurt is geweest van de met corona besmette tennisser Rafael Nadal. Hij had geen klachten.

Juan Carlos zat in Abu Dhabi op de tribune bij het demonstratietoernooi waar ook de Spaanse tennisser aanwezig was. Het was voor het eerst in lange tijd dat Juan Carlos weer in de openbaarheid trad.

De koning-emeritus woont al zo’n anderhalf jaar in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verliet Spanje om zijn zoon wat lucht te geven. De koning-emeritus kwam destijds bijna dagelijks negatief in het nieuws wegens vermeende omkoping en corruptie.