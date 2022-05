Juan Carlos voor enkele dagen terug naar Spanje

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos keert donderdag voor een kort verblijf terug naar Spanje. Het is voor het eerst in zo’n twee jaar dat de vader van koning Felipe terugkeert naar het land. In 2020 verliet hij Spanje plotseling en met destijds onbekende bestemming, nadat hij in opspraak was geraakt over transacties met onder meer Saudi-Arabië.

Het Spaanse paleis maakte woensdagavond bekend dat Juan Carlos tot en met maandag in het land zal verblijven om familie en vrienden te bezoeken. Met de verklaring bevestigt het paleis eerdere geruchten over een terugkeer van de koning.

Tijdens zijn verblijf in Spanje zal Juan Carlos tot en met zondag in de stad Sanxenxo verblijven en op maandag 23 mei naar Madrid reizen. In het paleis La Operetta zal de koning zich bij zijn vrouw koningin Sofia en andere familieleden voegen. Diezelfde dag zal de gepensioneerde vorst volgens het paleis terugreizen naar Abu Dhabi, waar hij “zijn vaste en stabiele verblijfplaats heeft gevestigd”.

Het paleis laat ook weten dat het bezoek deel uitmaakt van het voornemen van Juan Carlos om regelmatig naar Spanje af te reizen om familie en vrienden te bezoeken.

Juan Carlos regeerde Spanje van 1975 tot 2014. Hij trok zich om gezondheidsredenen als staatshoofd terug, maar behield officieel in Spanje wel zijn titel koning. Hij vertrok in de zomer van 2020 onaangekondigd naar het buitenland en het duurde geruime tijd voor bekend werd dat hij in het Midden-Oosten was neergestreken. Hij bleek gast te zijn van zijn vriend Mohammed bin Zayed al-Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi en leider van de VAE. Diens vader, Khalifa bin Zayed al-Nahyan, is afgelopen week overleden.