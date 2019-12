Koning Felipe begint dinsdag aan zijn gespreksronde met de vertegenwoordigers van een recordaantal van negentien politieke groeperingen. Dat meldt de Spaanse krant El Español donderdag op basis van bronnen in het parlement.

De fractievoorzitters komen verspreid over dinsdag en woensdag om beurten langs in het Zarzuelapaleis, waar Felipe de vertegenwoordigers in volgorde van oplopend aantal van hun parlementszetels ontvangt. Als laatste is demissionair premier Pedro Sánchez aan de beurt. Zijn socialistische partij PSOE werd bij de verkiezingen van vorige maand de grootste, zonder echter een meerderheid te halen.

Sánchez wil graag verder regeren, maar moet daarvoor een vertrouwensstemming winnen. De Spaanse koning hoopt tijdens de consultatieronde uit te vinden of er voldoende steun is, waarna hij een voordracht kan doen aan de parlementsvoorzitter.

Anti-koningshuis

Niet alle politieke partijen komen overigens langs bij de koning. De Catalaanse groepering Republikeins Links (ERC), het linkse Baskische EH Bildu en de eveneens linkse Catalaanse eenheidspartij CUP willen niks te maken hebben met de koning.

Felipe zat in tijdnood omdat Sánchez aan het einde van de week naar de EU-top in Brussel moet en maandag in veel delen van Spanje een vrije dag is vanwege de viering van het katholieke feest van de Onbevlekte ontvangenis van Maria. Daardoor bleven alleen dinsdag en woensdag over.