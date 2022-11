Koning Felipe blij met vele Spaanse bedrijven in het buitenland

Koning Felipe van Spanje vindt het fijn dat er ook veel Spaanse bedrijven in het buitenland zitten. De vorst bedankt het bedrijf Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), het instituut voor buitenlandse handel, voor de bijdrage daaraan.

Volgens Felipe heeft ICEX het de afgelopen jaren “uitmuntend” gedaan, zo zei hij maandag in een toespraak tijdens een viering van het 40-jarig bestaan van het bedrijf in Madrid. Dat Spanje ook goed zaken doet over de grens is volgens de koning cruciaal voor “de internationalisering van de Spaanse economie”.

Vanwege de belangrijke taak die het instituut heeft, benadrukte Felipe het belang van het welzijn van de medewerkers. Daar heeft “heel Spanje” baat bij, aldus de koning.