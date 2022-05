Koning Felipe dineert met presidenten Portugal en Italië

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdagavond in Portugal gedineerd met onder anderen de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa en zijn Italiaanse ambtgenoot Sergio Mattarella. Het diner werd door de president van Portugal aangeboden in aanloop naar de COTEC Europa Meeting die daar woensdag gehouden wordt.

Felipe werd dinsdag door onder anderen de Spaanse ambassadeur in Portugal, Marta Betanzos, ontvangen op de luchthaven van Porto. De koning reisde daarna door naar het hertogenpaleis van Bragança in Guimarães waar hij door de Portugese en Italiaanse president welkom werd geheten. Na een kort muzikaal optreden en een groepsfoto betraden de mannen het paleis waar het diner plaatsvond.

De COTEC Europa Meeting wordt woensdag gehouden in het Circo Theater in Braga. De staatshoofden en delegaties van de drie COTEC-landen – Portugal, Spanje en Italië – praten dan onder meer over cultuur en economie en hoe dat de onderlinge band tussen de landen kan versterken. De vergadering wordt sinds 2005 jaarlijks in roulerende volgorde gehouden in een van de drie landen.