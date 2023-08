Koning Felipe in Paraguay voor inauguratie nieuwe president

De Spaanse koning Felipe (55) is gearriveerd in Paraguay, waar hij aanwezig zal zijn bij de inauguratie van de nieuwe president Santiago Peña. Bij aankomst werd Felipe ontvangen door Mario Abdo, die nu nog president van Paraguay is.

Die ontmoeting vond plaats in het Palacio de los López in Asunción. Later ontmoette Felipe ook Peña.

Het is voor Felipe de eerste reis naar Paraguay sinds hij in 2014 de troon overnam van zijn vader Juan Carlos. Het is traditie dat de Spaanse koning, of iemand namens hem, aanwezig is bij inauguraties van nieuwe presidenten in landen van het Amerikaanse continent waar Spaans of Portugees de voertaal is.