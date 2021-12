Koning Felipe maakt eerste reis in nieuwe hogesnelheidstrein

Koning Felipe van Spanje heeft maandag een bijzondere primeur gehad. De vorst had de eer om de eerste reis te maken met de AVE, een nieuwe hogesnelheidstrein tussen Madrid en Ourense.

Felipe stapte maandagochtend op de trein vanaf het station Chamartín in de Spaanse hoofdstad. De koning werd vergezeld door onder anderen premier Pedro Sánchez, meerdere ministers en medewerkers van de trein.

Het gezelschap arriveerde zo’n tweeënhalf uur later in Ourense, in de regio Galicië. Daar speelde een groep doedelzakspelers een welkomstlied. Vanaf dinsdag kunnen reizigers op de nieuwe trein stappen, waardoor ze zo’n anderhalf uur eerder dan voorheen het hele traject kunnen afleggen.