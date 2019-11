De Spaanse koningin Letizia heeft dinsdag een prijs gekregen voor haar strijd tegen gendergerelateerd en huiselijk geweld. De award kreeg ze tijdens een ceremonie in Madrid uit handen van niemand minder dan haar eigen man: koning Felipe.

De koning was maar wat trots op zijn vrouw. Uiteraard kreeg Letizia niet alleen de prijs maar ook een welverdiende kus van Felipe.

Letizia werd onderscheiden in de categorie Most Outstanding Personality. Ook enkele andere winnaars werden dinsdag in het zonnetje gezet. De onderscheidingen zijn een initiatief van The Spanish Observatory for Violence Against Women.