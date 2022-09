Koning Felipe neemt privé afscheid van skileraar

Koning Felipe van Spanje heeft afgelopen weekend privé afscheid genomen van zijn voormalig skileraar Eduardo Roldán. Spaanse media schrijven maandag dat de vorst niet naar de uitvaart op zondag kon en dat hij daarom zaterdag naar het uitvaartcentrum ging om een laatste groet te brengen.

Roldán overleed vrijdag op 83-jarige leeftijd. Hij wordt gezien als een belangrijk figuur in de Spaanse skiwereld. Zo was hij manager van het skigebied Candanchú en directeur van de nationale skischool. Met koning Juan Carlos, de vader van Felipe, had hij een hechte band. Roldán gaf skiles aan meerdere leden van het koningshuis.

Felipe is sinds vrijdag terug van vakantie. De koning had toen en maandag wat audiënties op zijn agenda staan.