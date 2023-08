Koning Felipe op vierde plaats na eerste zeildag Copa del Rey

De Spaanse koning Felipe is redelijk begonnen aan de zeilwedstrijden om de Copa del Rey. De boot van de Spaanse koning, Aifos, staat na de eerste wedstrijddag op een voorlopige vierde plaats in het klassement.

Met de Spaanse vorst aan het roer eindigde de boot met een bemanning van de Spaanse marine een keer als vierde en een keer als derde. Ook een klassering van 3,5 werd genoteerd na een tiebreak. In de klasse Majorica ORC 1, waarin de koning in actie komt, gaat de boot Palibex-Elena Nova momenteel aan de leiding.

De Spaanse koning deed in 1984, destijds nog als prins, voor de eerste keer mee aan de Copa del Rey en was sindsdien bijna elk jaar van de partij. Dit jaar is de 41e editie van de zeilwedstrijden in de baai van Palma op Mallorca. Felipe is er nog geen enkele keer in geslaagd de eindoverwinning te behalen. Zijn vader Juan Carlos lukte dat wel, liefst vijf keer.