Koning Felipe opent nieuwe ambassade in Paraguay

Koning Felipe heeft in Paraguay de nieuwe Spaanse ambassade geopend. De koning sprak ook enkele woorden tijdens de ceremonie ter ere van de opening. Ook de Spaanse ambassadeur Carmen Castiella was daarbij aanwezig.

Felipe was in het Zuid-Amerikaanse land vanwege de inauguratie van de nieuwe president Santiago Peña. Het was zijn eerste bezoek aan het land sinds hij in 2014 koning werd.

De koning is inmiddels weer vertrokken uit Paraguay. Volgens Spaanse media is Felipe naar Madrid gevlogen. Zijn gezin viert nog vakantie op Mallorca.