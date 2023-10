Koning Felipe staat stil bij technologische uitdagingen

De Spaanse koning Felipe heeft zaterdag stilgestaan bij de uitdagingen die zaken als kunstmatige intelligentie (AI), het internet en nanotechnologie met zich meebrengen. De Spaanse vorst deed dat tijdens de opening van een Portugees-Spaanse bijeenkomst in Cascais in Portugal.

Felipe nam samen met de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa deel aan de bijeenkomst, getiteld Uitdagingen van de 21e eeuw. In een toespraak zei Felipe dat de eerder genoemde technologieën “een echte uitdaging” vormen. “De 21e eeuw is getuige van buitengewoon belangrijke veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren, in een buitengewoon snel tempo”, stelde Felipe. “Ervoor zorgen dat dergelijke veranderingen leiden tot gunstige kansen voor de hele samenleving is de grootste uitdaging die we moeten aangaan.”

De vorst hield zijn toespraak in het Spaans, maar wisselde op een gegeven moment wel naar het Portugees om te verwijzen naar de band tussen de twee landen.