Koning Felipe strijdt weer om Koningscup

Koning Felipe is maandag op Mallorca aan boord gestapt van het jacht Aifos 500 voor de eerste wedstrijddag om de Koningscup. Vlak voor de start van de jaarlijkse zeilcompetitie poseerde de Spaanse vorst in de haven van Portopí met zijn crew op het dek van de boot.

Felipe doet elk jaar mee aan de zeilwedstrijd. In tegenstelling tot zijn vader wist hij het evenement nog geen een keer te winnen. Koning Juan Carlos kwam in het verleden vijf keer als winnaar over de finish. Vorig jaar sloot Felipe de competitie af als vierde in de zogeheten ORC 1-klasse.

Het zeilevenement wordt dit jaar voor de veertigste keer georganiseerd. Felipe combineert de wedstrijd en zijn vakantie op Mallorca jaarlijks met enkele verplichtingen op het eiland. Mogelijk kan hij daardoor niet elke dag achter het roer staan.

Ook Felipes gezin, koningin Letizia en zijn dochters Leonor en Sofía, is op Mallorca.