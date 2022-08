Koning Felipe traint voor zeilwedstrijd bij Mallorca

De Spaanse koning Felipe is zaterdagochtend gesignaleerd in de haven van Mallorca. De vorst is er met zijn team begonnen aan de eerste training voor de Copa del Rey de Vela, een zeilwedstrijd die sinds 1982 in de baai van Palma worden gehouden om de zogenoemde Koningsbeker. Felipe doet daar elk jaar aan mee.

In de haven van Porto Pi in Palma de Mallorca stapte Felipe aan het eind van de ochtend aan boord van de Aifos-boot waarmee hij deel zal nemen aan de wedstrijd. De veertigste editie van de zeilwedstrijd begint zaterdag 6 augustus. Felipe zal volgens Spaanse media aan verschillende onderdelen deelnemen.

De deelname aan de zeilwedstrijd valt in de vakantie van de Spaanse koninklijke familie. Afgelopen vrijdag arriveerden Felipe, zijn vrouw koningin Letizia en hun dochters Leonor en Sofia op Mallorca, waar het koningspaar hun vrije tijd met enkele werkzaamheden zal combineren. Zo ontving Felipe vrijdag meerdere vertegenwoordigers van instellingen op de Balearen op Paleis La Almudaina en zal de koningin zondag het slotgala van het filmfestival op het eiland bijwonen.