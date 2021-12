Koning Felipe welkom geheten in Colombia

Koning Felipe van Spanje is donderdag officieel welkom geheten in Colombia. President Iván Duque wachtte hem op in de stad Barranquilla in het noorden van het land.

De koning is voor een tweedaags bezoek in de voormalige Spaanse kolonie. In Barranquilla wachtte hem een welkomstceremonie met veel militaire eer. Felipe was anders dan bij de meeste ontvangsten informeel gekleed met enkel een wit overhemd en zwarte broek. Mogelijk had het weer daarmee te maken. In de stad is het momenteel heet met temperaturen boven de 30 graden.

Na de ceremonie spraken Felipe en Duque elkaar onder vier ogen en was er een lunch. Het is de vierde keer dat de twee een officiële ontmoeting met elkaar hebben.

Vrijdag is Felipe te gast op het tweejaarlijkse congres van de World Jurist Association, waar de meest vooraanstaande juristen ter wereld bijeenkomen.