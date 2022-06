Koning Felipe ziet Nadal Roland Garros winnen

Koning Felipe is zondag getuige geweest van de winst van Rafael Nadal op Roland Garros. De Spaanse vorst was voor de finale tussen Nadal en de Noor Casper Ruud afgereisd naar Parijs en zag de Spanjaard het tennistoernooi voor de veertiende keer op zijn naam schrijven.

Op de tribune zaten nog meer royals, zo is te zien op foto’s. Ook de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit waren naar de Franse hoofdstad gekomen om hun landgenoot aan te moedigen.

De 36-jarige Nadal was in de finale met 6-3 6-3 6-0 te sterk voor Ruud, die voor het eerst in de eindstrijd van een grand slam stond. De finale duurde slechts 2 uur en 18 minuten. Nadal maakte het op zijn tweede wedstrijdpunt af met een backhand langs de lijn.

Nadal neemt de titel weer over van Novak Djokovic, van wie hij vorig jaar in de halve finale verloor.