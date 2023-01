De Spaanse koning Felipe is afgelopen weekeinde met een groep vrienden op pad gegaan. In het Sierra Nevada-gebergte in het zuiden van Spanje genoot hij van een korte skivakantie, meldt het Spaanse persbureau EFE.

Het gaat om een privétripje dat Felipe zonder zijn vrouw koningin Letizia maakte. Zij bleef achter in Madrid.

Volgens Spaanse media had Felipe goed weer en waren de condities op de piste uitstekend.