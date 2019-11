Koningin Letizia opent expositie Goya in Prado Museum

Koningin Letizia van Spanje heeft dinsdag de grote Goya-tentoonstelling in het beroemde Prado Museum in Madrid geopend. De tentoonstelling bevat meer dan driehonderd tekeningen van de Spaanse kunstschilder Francisco Goya (1746-1828). De opening van de expositie valt samen met het 200-jarig bestaan van het Prado.

Koningin Letizia werd bij aankomst ontvangen door de Spaanse minister van Cultuur José Guirao en de directie van het Prado. Ze kreeg een rondleiding langs de tentoongestelde werken en sprak met de aanwezigen en de gasten.

De tentoonstelling ‘Goya Tekeningen – Alleen mijn wilskracht blijft over’ duurt tot en met 16 februari en toont een chronologisch overzicht van zijn werken. Honderd tentoongestelde tekeningen komen uit de collectie van Prado zelf, de overige werken komen uit publieke en private collecties van over de hele wereld.

Aanleiding voor de tentoonstelling is het verschijnen van de nieuwe catalogus van Goya’s tekeningen, waar sinds 2014 aan is gewerkt. De laatste catalogus stamde uit 1973, zodat de behoefte aan een geactualiseerde versie groot was.