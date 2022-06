Koningin Sofia knuffelt met hondjes op hondenbeurs

Koningin Sofia van Spanje heeft vrijdag een kijkje genomen bij de hondenbeurs in Madrid. De moeder van koning Felipe is een groot hondenliefhebster en had de dag van haar leven.

Op foto’s die tijdens de tweede dag van de World Dog Show in de Spaanse hoofdstad zijn gemaakt, is te zien hoe Sofia knuffelt met een Welsh Corgi Pembroke. Ze liet zich verder uitgebreid informeren over de viervoeters die op de beurs te zien zijn. Ze bezocht workshops, shows en sprak met fokkers. De royal zag zo’n dertig zeer zeldzame hondenrassen.

Sofia werd langs de stands geleid door de organisatoren van de hondenbeurs, die zich een van de grootsten in zijn soort mag noemen. Daarbij werd ze vergezeld door de staatssecretaris van Landbouw en Natuur en enkele topbestuurders uit de landbouwsector.

De hondenbeurs in Madrid duurt tot en met zondag.