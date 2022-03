Koningin Sofía ontmoet pandatweeling tijdens jubileum dierentuin

De Spaanse koningin Sofía, de moeder van de Spaanse koning Felipe, was maandag getuige van de eerste stappen die de jongste reuzenpandatweeling van de dierentuin in Madrid buiten zette. Ter ere van het 50-jarig jubileum van het park werden de dieren officieel gepresenteerd.

Sofía zag van dichtbij hoe reuzenpanda’s Jiu Jiu en You You samen met hun moeder hun eerste uitstapje naar de weide maakten, zo is te zien op foto’s die het Spaanse hof heeft gedeeld. De tweeling werd zes maanden geleden geboren en zat sindsdien in een binnenverblijf.

In 1979 kregen de koning en koningin na hun eerste officiële reis naar China een paar panda’s aangeboden als symbool voor de goede betrekkingen tussen de twee landen. De dieren werden destijds overgebracht naar de dierentuin in Madrid. Sindsdien zijn in het park meerdere panda’s voor bezoekers te bewonderen en zet de dierentuin zich samen met China in voor het behoud van verschillende bedreigde diersoorten.

Voorafgaand aan het bezoekje aan de panda’s kreeg de koningin een aantal ingelijste foto’s van haar verschillende bezoeken aan de dierentuin door de jaren heen. Vervolgens werd naast de gedenkplaat van het 50-jarig jubileum een groepsfoto gemaakt, waarop ook onder anderen de ambassadeur van de Volksrepubliek China, Wu Haitao, en de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, staan.