Krant: Juan Carlos plant weer bezoek aan Spanje

De Spaanse emeritus koning Juan Carlos is van plan binnenkort weer een bezoek aan Spanje te brengen. Volgens de Spaanse krant El Mundo wil de vader van de huidige koning Felipe van 17 tot en met 23 april naar Spanje komen, waarbij de krant zich baseert op vrienden van Juan Carlos.

Het zou de eerste keer sinds mei 2022 zijn dat Juan Carlos, die in de Verenigde Arabische Emiraten woont, weer naar Spanje reist. Volgens El Mundo gaat de koning eerst naar Londen op uitnodiging van de Britse koning Charles. Hij zou zijn uitgenodigd voor een privélunch.

Na het bezoek aan de Britse hoofdstad is de 85-jarige Juan Carlos van plan om deel te nemen aan een zeilrace in Sanxenxo. Ook tijdens zijn vorige bezoek aan Spanje deed Juan Carlos mee aan een zeilrace.

De emeritus koning woont al sinds de zomer van 2020 in Abu Dhabi. Hij vertrok daarheen nadat hij in opspraak was geraakt vanwege onduidelijke financiële transacties. In mei 2022 keerde hij voor het eerst terug naar Spanje. Toen zag hij zijn vrouw Sofia en zijn zoon Felipe in het Zarzuela-paleis in het noorden van Madrid. Het is nog niet duidelijk of Juan Carlos tijdens zijn geplande reis naar Spanje daar weer op bezoek gaat.