Prinses Sofía popelt om zus naar Wales te volgen

De kans is groot dat de Spaanse prinses Sofía haar zus Leonor achterna gaat en gaat studeren in Wales. Dat meldt althans El Español op basis van een bron dichtbij de koninklijke familie. Volgens de Spaanse krant staat de 15-jarige Sofía te popelen om zich in te schrijven voor het toelatingsexamen van het Atlantic College.

De jongste dochter van koning Felipe en koningin Letizia begint deze maand aan haar eindexamenjaar en moet daarom langzamerhand een beslissing maken over haar toekomst. De 16-jarige Leonor studeert sinds vorig jaar in Wales. Ze zit in de klas bij prinses Alexia.

Recent was ook de Belgische prinses Elisabeth er leerling en ook koning Willem-Alexander ging op het Atlantic College naar school.