Letitiza reikt eremedaille van Academie voor Schone Kunsten uit

Koningin Letizia heeft maandag de eremedaille van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van San Fernando uitgereikt aan de Asociación Hispania Nostra. De Spaanse vorstin deed dat tijdens een ceremonie in Madrid.

De Asociación Hispania Nostra is een non-profitorganisatie die sinds 1976 het culturele en natuurlijke erfgoed van Spanje beschermt. De instelling beheert onder meer sinds 2007 ook de zogenoemde Rode Lijst waarop bedreigd erfgoed vermeld staat. Letizia overhandigde tijdens de ceremonie de medaille en de bijbehorende bul aan de voorzitter van de Asociación Hispania Nostra, Araceli Pereda.

Ieder jaar eert de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van San Fernando een persoon of instelling die zich op een uitstekende manier heeft onderscheiden in de studie, promotie of verspreiding van de kunsten.