Letizia backstage bij ontwerpers tijdens Fashion Week in Madrid

Vrijdag stond voor de Spaanse koningin Letizia volledig in het teken van mode. De vrouw van koning Felipe was in Madrid voor de 75e editie van de Fashion Week in Madrid, die nog tot en met zondag duurt.

Tijdens het bezoek werd Letizia vergezeld door onder anderen de minister van Onderwijs en Beroepsopleiding María Pilar Alegría en Pepa Bueno, directeur van de Spaanse Vereniging van Modemakers (ACME).

Letizia kreeg onder meer een rondleiding waarbij ze sprak met verschillende ontwerpers en sponsors van de modebijeenkomst. Zo bezocht ze een stand waar collecties van jonge ontwerpers werden tentoongesteld. Ook mocht de koningin even backstage om daar te zien hoe het er voor aanvang van modeshows aan toe gaat.