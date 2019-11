Koningin Letizia van Spanje en haar schoonmoeder koningin Sofía hebben dinsdagochtend samen een liefdadigheidsmarkt in Madrid bezocht. De 81-jarige Sofía bezoekt de bazaar jaarlijks, maar voor Letizia was het alweer zes jaar geleden dat ze zich liet zien op de vlooienmarkt die wordt georganiseerd door de tante van haar man, prinses Pilar (83).

De tweedehandsmarkt Rastrillo Nuevo Futuro markeert de start van Spaanse solidariteitsacties in aanloop naar Kerstmis. Prinses Pilar, de zus van koning Juan Carlos, is erevoorzitter van de vereniging die het evenement jaarlijks organiseert. De opbrengst gebruikt de vereniging voor het begeleiden van kinderen en het bieden van onderdak aan jongeren.

De oudste zus van Juan Carlos en tante van de huidige koning Felipe kampt met gezondheidsproblemen. In mei werd bekend dat bij haar darmkanker is vastgesteld. Over haar gezondheidstoestand zegt ze nu: “Er zijn dagen dat ik me goed voel en op andere dagen voel ik me slechter, maar ik dank God dat ik hier aanwezig kan zijn.”