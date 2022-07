Letizia spreekt met Paralympiërs en opent mediabijeenkomst

Koningin Letizia zat dinsdag de openingsceremonie voor van de vijfde conferentie over hoe mensen met een handicap worden behandeld in de media. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Federatie van Spaanse Verenigingen van Journalisten en de stichting A LA PAR, die zich inzet voor de participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.

In Spanje zijn meer dan 3,8 miljoen mensen met een handicap. Voor deze grote groep zijn de media niet altijd toegankelijk, wat hen kwetsbaar maakt en hen belet om vrije informatie uit te wisselen. Op de conferentie van dinsdag werd hierbij stilgestaan.

Voor de opening van de bijeenkomst woonde Letizia een opleidingssessie voor paralympische atleten bij in het Vallehermoso-stadion in Madrid. Op foto’s die het Spaanse hof online heeft gedeeld, is onder meer te zien hoe de koningin met de paralympiërs in gesprek ging.