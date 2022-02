Letizia vraagt aandacht voor de onrechtvaardigheid van kanker

Koningin Letizia van Spanje heeft vrijdag de presentatie bijgewoond van een rapport over maatschappelijke ongelijkheid en de verspreiding van kanker in Spanje. De vorstin deed dat in haar rol van permanent erevoorzitter van de Spaanse Vereniging tegen Kanker en de Wetenschappelijke Stichting van de Spaanse Vereniging tegen Kanker (AECC). Letizia werd vrijdag in Madrid – op Wereldkankerdag – ontvangen door onder anderen de minister van Volksgezondheid, de directeur-generaal van de AECC en een vertegenwoordiging van kankerpatiënten.

Het doel van de bijeenkomst was om de samenleving bewust te maken van de onrechtvaardigheid waarmee kanker zich in Spanje kan verspreiden. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld toegang tot een vroege diagnose van de ziekte of tot alle behandelingen zoals psychologische en palliatieve zorg. Ook de woonplaats kan zelfs een rol spelen bij de snelheid waarmee de ziekte kan worden opgespoord of bij de uiteindelijke behandeling.

Met de Spaanse vorstin op de eerste rij deelden vier patiënten hun ervaringen en hoe kanker hun leven heeft beïnvloed. Daarna volgde nog een gesprek met onder anderen de algemeen directeur van de AECC, de vertegenwoordiger van de AECC op de Balearen en het hoofd van de oncologische dienst van het Universitair Ziekenhuis van Navarra.