Letizia wachtte veertig minuten voor signeersessie van vriendin

Koningin Letizia van Spanje heeft afgelopen weekend veertig minuten in de rij gestaan voor een signeersessie van haar vriendin Sonsoles Ónega. De vorstin stond volgens Spaanse media samen met andere fans te wachten bij een boekhandel in Madrid op een handtekening van de schrijfster.

Op foto’s is te zien dat Ónega erg blij was met de komst van haar goede vriendin. Ze zette ook een krabbel in het boek dat Letizia bij zich had.

De twee kennen elkaar al jaren. Zo werkten ze, voordat Letizia trouwde met koning Felipe, allebei bij CNN.