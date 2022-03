Oekraïense organisatie dankbaar voor modestatement Letizia

De in Madrid gevestigde organisatie Asociación Con Ucrania, die zich inzet voor Oekraïners in Spanje, is dankbaar voor het modestatement dat koningin Letizia heeft gemaakt. De Spaanse vorstin droeg donderdag tijdens een evenement een traditionele Oekraïense blouse, uit solidariteit met de bevolking van Oekraïne na de inval van Rusland.

Een woordvoerder van Asociación Con Ucrania laat weten dat de organisatie verrast was door de keuze van Letizia. “We dachten eerst dat het gefotoshopt was, maar toen we hoorden dat het echt zo was waren we erg blij. Elke steunbetuiging is belangrijk om zichtbaar te maken wat er gaande is in ons land”, zegt een woordvoerder tegen het Spaanse blad Vanitatis.

De koningin droeg een zogenoemde ‘vyshyvanka’, een blouse met borduurwerk. Deze worden met de hand gemaakt in Oekraïne. “Het is een traditie die eeuwen teruggaat. Het is kleding die wordt gedragen bij speciale gelegenheden, zoals bruiloften”, legt de woordvoerder uit. “Sinds het conflict zo’n acht jaar geleden begon zijn deze kledingstukken weer erg populair geworden, vooral bij jonge mensen. Het is een kledingstuk waarmee wij ons als Oekraïners identificeren.”