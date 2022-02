Ook koning Felipe geveld door coronavirus

Koning Felipe is woensdag positief getest op het coronavirus. De Spaanse vorst is sinds dinsdagavond ziek. Hij heeft volgens het hof milde symptomen.

De koning zal nu een week in quarantaine blijven. Al zijn publieke activiteiten zijn uit zijn agenda gehaald. Het paleis zegt dat Felipe zich goed voelt en wel vanuit zijn eigen huis kan werken. Koningin Letizia en dochter prinses Sofía hebben geen klachten. Hun gezondheid wordt wel in de gaten gehouden de komende dagen.

Felipe had dinsdag nog diverse audiënties in het koninklijk paleis in Madrid. Hij droeg daarbij wel een mondkapje. Woensdag zou hij eigenlijk de president van Bosnië en Herzegovina ontvangen.

De Spaanse koning is al de derde royal waarvan woensdag bekend is geworden dat zij corona hebben. Ook koningin Margrethe van Denemarken en de Japanse prinses Yoko zijn ziek.