Ook koningin Letizia en koning Abdullah in New York

Koningin Máxima is niet de enige koninklijke gast bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook de Spaanse koningin Letizia en koning Abdullah van Jordanië zijn ervoor naar de Verenigde Staten gereisd.

Letizia woonde dinsdagmiddag ook een bijeenkomst van UNICEF over geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren bij. Abdullah had onder meer een ontmoeting met de Libanese premier en Palestijnse president.

Máxima, die dinsdagmiddag nog in Den Haag was vanwege Prinsjesdag, is tot en met woensdag in New York vanwege de 77e Algemene Vergadering van de VN. De koningin, die de reis maakte als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, zal onder meer het jaarverslag van haar werkzaamheden voor de VN aanbieden.