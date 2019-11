De Spaanse troonopvolgster prinses Leonor wacht maandag een zware beproeving wanneer ze haar officiële debuut maakt in het naar onafhankelijkheid strevende Catalonië. De donderdag veertien jaar geworden oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia zal in Barcelona het woord voeren bij de tiende prijsuitreiking van de Stichting Prinses van Girona – haar Catalaanse titel.

De verwachting is ook dat Leonor haar woorden in het Catalaans uitspreekt, zoals haar vader dat in het verleden ook heeft gedaan. De vijf prijzen van de Fundación Princesa de Girona gaan naar jongeren tussen de zestien en 35 jaar die zich op verschillende terreinen hebben onderscheiden met bijvoorbeeld werk of onderzoek dat voor positieve veranderingen in de samenleving zorgt.

De komst van de koninklijke familie – het koningspaar en prinses Sofia komen ook naar Barcelona – heeft echter tot een storm van protesten geleid in Catalonië. Daar willen de separatisten niets weten van de koning van ‘buurland’ Spanje. Verschillende groeperingen hebben dan ook opgeroepen tot een boycot en tot verstoring van het tweedaagse koninklijk verblijf.

Het is daarbij ironisch dat de stichting in overleg met het koningshuis in een eerder stadium had besloten de prijsuitreiking van Girona naar Barcelona te verplaatsen nadat de eerstgenoemde stad de koning tot persona non grata had verklaard.