Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje en hun kinderen Leonor en Sofía woonden maandag in een onrustig Barcelona de prijsuitreiking bij van de Stichting Prinses van Girona. Voor de 14-jarige Leonor, de Spaanse troonopvolgster, was het haar officiële debuut in het naar onafhankelijkheid strevende Catalonië. Prinses van Girona is haar Catalaanse titel.

Het bezoek van het Spaanse koninklijk gezin aan Barcelona gaat gepaard met scherpe beveiligingsmaatregelen en een grote politiemacht, omdat Catalanen protesteren tegen de komst van de koninklijke familie. Uit protest tegen het bezoek verzamelden honderden Catalanen zich voor de poorten van het gebouw waar de ceremonie plaatsvond. En voor het hotel waar de Spaanse vorst verbleef, werd een lawaaiprotest gehouden.

De prijzen worden sinds 2010 uitgereikt, dit jaar dus voor de tiende keer. Daarom ontmoetten de Spaanse royals maandag ook de winnaars van eerdere edities.