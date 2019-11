Duizenden mensen hebben maandag in Barcelona gedemonstreerd tegen een bezoek van de koninklijke familie. Betogers sloegen op pannen en scandeerden “Catalonië heeft geen koning”.

Koning Felipe en zijn gezin zijn in Barcelona vanwege de uitreiking van de Prinses van Girona-prijzen voor jong talent. Het bezoek gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Het is al weken onrustig in de kuststad vanwege de veroordeling van separatistenleiders tot jarenlange gevangenisstraffen. Zij waren betrokken bij het verboden referendum over onafhankelijkheid in 2017.

Betogers zwaaiden maandag met Catalaanse onafhankelijkheidsvlaggen. Ook zijn mensen uitgejouwd die de prijsuitreiking wilden bijwonen. Een 70-jarige betoger noemde de aanwezigheid van de vorst een provocatie. “Er zitten politieke gevangenen van ons in de cel. Dat kunnen we niet accepteren”, zei de vrouw. Haar echtgenoot (68) klaagde dat Madrid hun kustregio behandelt als een “kolonie”.