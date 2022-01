Puerto Rico rolt rode loper uit voor koning Felipe

Koning Felipe is maandag gearriveerd in Puerto Rico. De Spaanse vorst is voor een driedaags bezoek op het eiland om de festiviteiten rond het 500-jarig bestaan van de hoofdstad San Juan mee te vieren.

Op het vliegveld van San Juan was speciaal voor Felipe de rode loper uitgerold. Hij werd opgewacht door onder meer burgemeester Miguel Romero. De koning woont de komende dagen behalve de festiviteiten ook een economisch forum bij.

Het is Felipes tweede bezoek aan Puerto Rico, een voormalige Spaanse kolonie, sinds hij in 2014 koning werd. Na Puerto Rico volgt komende week ook nog een bezoek aan Honduras, waar hij de inauguratie van een nieuwe president bijwoont.