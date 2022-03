Rutte ontmoet Felipe op Zarzuelapaleis en houdt speech in Madrid

Premier Rutte heeft woensdag een ontmoeting gehad met de Spaanse koning Felipe. De minister-president ging op audiëntie in het Zarzuelapaleis en hield in het Prado Museum in Madrid een toespraak waarbij hij inging op de situatie in Oekraïne.

Wat Rutte en Felipe tijdens hun gesprek op het paleis bespraken, is niet bekendgemaakt. De premier reisde af naar Spanje in het kader van zijn Herdenkingslezing (Lección Conmemorativa) van de Fundación Carlos de Amberes. Deze stichting werd in 1594 opgericht en diende destijds als toevluchtsoord voor armen en pelgrims uit de voormalige zeventien provincies van de Nederlanden die in de 16e en 17e eeuw tot de Spaanse monarchie behoorden.

Tegenwoordig richt de organisatie zich op het bevorderen van de cultuur van deze gebieden – Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk – in Spanje. Dat doet het door middel van tentoonstellingen, workshops en conferenties te organiseren over het verleden, het heden en de toekomst van Europa.

Tijdens zijn bezoek aan Madrid speechte Rutte ook nog in het Prado Museum. De premier zei onder meer dat een vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland niet meteen een einde zou betekenen aan de harde sancties tegen het Rusland van president Vladimir Poetin.