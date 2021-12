Senegal rolt rode loper uit voor koningin Letizia

Koningin Letizia van Spanje is zondagavond naar Senegal gevlogen. De vrouw van koning Felipe opent maandag in Dakar een nieuw gebouw van het Cervantesinstituut.

Letizia werd op de luchthaven Blaise Diagne opgewacht door Marie Faye Sall, de first lady van Senegal. Ook de Spaanse ambassadeur in Senegal was van de partij. Speciaal voor de koningin was er een rode loper uitgerold.

Het Cervantesinstituut is een Spaanse non-profitorganisatie die wereldwijd opereert met het doel de Spaanse en Spaans-Amerikaanse taal en cultuur te verspreiden. Het instituut, waar koning Felipe erevoorzitter van is, is wereldwijd actief.