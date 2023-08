Spaans koningshuis blij met ‘historische winst’ voetbalsters

Het Spaanse koningshuis is trots op de prestatie van de Spaanse voetbalvrouwen. De ploeg van bondscoach Jorge Vilda was dinsdag in Auckland met 2-1 te sterk voor Zweden en plaatste zich daarmee voor de finale van het WK voetbal.

Het Spaanse hof spreekt in een bericht op X van een “historische winst” op Zweden. “Nog een stap verwijderd van de top, om wereldkampioen te worden”. Het is voor het eerst dat de Spaanse ploeg de finale van het WK bereikt. De Spaanse vrouwen schakelden eerder het Nederlands elftal uit.

Spanje speelt zondag in de finale tegen gastland Australië of Engeland. Die landen spelen woensdag tegen elkaar.