Spaans koningshuis feliciteert voetbalvrouwen met winst WK

Het Spaanse koningshuis heeft Spanje gefeliciteerd met de winst van het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 jaar. In een bericht op Twitter spreken de royals van een “historische triomf”.

De Spaanse voetbalsters versloegen zondag tijdens het toernooi in Costa Rica Japan met 3-1. “Kampioenen in moed, kampioenen in ritme, kampioenen in concentratie, kampioenen in spel”, schrijft de koninklijke familie over de zege.

Nederland is tijdens het WK op de vierde plaats geëindigd. Tegenstander Brazilië was in San José in de strijd om het brons met 4-1 te sterk.