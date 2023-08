Spaans koningshuis feliciteert wereldkampioenen snelwandelen

Het Spaanse koningshuis is zeer ingenomen met de prestaties van de Spaanse atleten Álvaro Martín en María Pérez. Beide sporters veroverden donderdag een gouden medaille bij de WK atletiek in Boedapest.

Op X spreekt het Spaanse koningshuis van een “historische dag voor de atletiek”. “Twee keer goud! Opnieuw gefeliciteerd aan Álvaro Martín en María Pérez”. Beide atleten werden eerste bij het onderdeel 35 kilometer snelwandelen, respectievelijk bij de mannen en vrouwen.

Het is het tweede succes voor de Spaanse snelwandelaars tijdens het WK in Hongarije. Afgelopen weekend wonnen Martín en Pérez ook al goud in de race over 20 kilometer.