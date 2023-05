Spaans koningspaar bij diploma-uitreiking dochter in Wales

De Spaanse koning Felipe, koningin Letizia en hun jongste dochter Sofía zijn zaterdag naar Wales afgereisd voor de diploma-uitreiking van prinses Leonor. De troonopvolgster heeft haar opleiding aan het United World College of the Atlantic afgerond. Het Spaanse hof deelt foto’s van het viertal op Twitter.

De 17-jarige Leonor zat bij prinses Alexia in de klas en ook zij zou haar opleiding hebben afgerond, al is daar vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst niets over naar buiten gebracht. Of koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook in Wales zijn, is niet bekend. De Rijksvoorlichtingsdienst was zaterdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Leonor begint na haar zomervakantie aan haar militaire opleiding.