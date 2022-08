Foto’s: Spaans koninklijk gezin ontdekt Mallorca als ’toeristen’

Koning Felipe en koningin Letizia hebben maandag samen met hun dochters Leonor en Sofía het Spaanse eiland Mallorca verder ontdekt. Het gezin bracht gezamenlijk een bezoek aan een klooster bij Valldemossa.

Ontvangen door de lokale autoriteiten en omwonenden, begon het gezin het bezoek volgens Spaanse media alsof ze toeristen waren: ze wandelden door de tuinen, stopten voor het uitzicht op de vallei en bekeken het klooster.

Het bezoek was het eerste officiële moment voor het gezin tijdens hun vakantie op Mallorca waar de pers welkom bij was. Leonor en Sofía arriveerden afgelopen zondag op het eiland. De koning was er al een aantal dagen eerder, onder meer om de trainen voor zijn deelname aan de Koningscup, een jaarlijks terugkerend zeilevenement dat maandag begon.





Felipe zal zijn verplichtingen komende week ook afwisselen met zijn tijd op het water. Zo ontvangt hij dinsdag Pedro Sánchez op het Marivent-paleis.

De koning beleefde maandag overigens een uitstekende eerste wedstrijddag om de Koningscup. In de zogeheten ORC 1-klasse vaarde hij en zijn crew hun boot Aifos500 naar de voorlopige tweede plaats.